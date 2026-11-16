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Waalwijk IJsparadijs keert terug op Raadhuisplein

Van 11 december tot en met 3 januari wordt het Raadhuisplein in Waalwijk omgetoverd tot het Waalwijk IJsparadijs. Het evenement biedt dagelijks vertier in een tent, met uitzondering van 25 december en 1 januari.

Gevonden voor jou

Het Waalwijk IJsparadijs is een evenement waarbij bezoekers kunnen genieten van winterse gezelligheid op het Raadhuisplein. Het evenement is dagelijks geopend van negen uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. Voor het veroorzaken van geluid tijdens het evenement is ontheffing verleend.

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