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Drie duurzame huisjes komen op landgoed in Hoogerheide

Op Landgoed Kortenhoeff in Hoogerheide komen drie duurzame huisjes. De gemeente Woensdrecht heeft hiervoor een vergunning verleend.

Gevonden voor jou

De huisjes worden gebouwd op de plek van een deel van een stal en een schuurtje. Het project is bedoeld om het landgoed duurzamer te maken. De vergunning is op 12 november 2026 verzonden.

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