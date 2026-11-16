Advertentie
Drie duurzame huisjes komen op landgoed in Hoogerheide
Op Landgoed Kortenhoeff in Hoogerheide komen drie duurzame huisjes. De gemeente Woensdrecht heeft hiervoor een vergunning verleend.
De huisjes worden gebouwd op de plek van een deel van een stal en een schuurtje. Het project is bedoeld om het landgoed duurzamer te maken. De vergunning is op 12 november 2026 verzonden.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie