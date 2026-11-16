Opslagvakken voor zand en grind mogen worden gebouwd in Katwijk

In Katwijk is toestemming gegeven voor de bouw van opslagvakken voor zand en grind aan de Havenlaan 31a en 35. Het besluit is op 11 november genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De opslagvakken zijn bedoeld voor het opslaan van zand en grind. Het besluit maakt deel uit van een bouwactiviteit onder het omgevingsplan. De locatie ligt aan de Havenlaan, in het dorp Katwijk, dat onderdeel is van de gemeente Land van Cuijk.