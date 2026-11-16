Bevolkingsonderzoek borstkanker op Weijerplein in Boxmeer

Van 30 november tot en met 5 april 2027 staat een mobiele unit voor bevolkingsonderzoek naar borstkanker op het Weijerplein in Boxmeer.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor een vergunning verleend. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een speciale unit op het plein, waar vrouwen terecht kunnen voor een borstonderzoek. Dit bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen en zo de kans op succesvolle behandeling te vergroten.