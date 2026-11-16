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Boekel wijzigt afvalstoffenheffing met nieuwe tarieven

De gemeenteraad van Boekel heeft een wijziging in de afvalstoffenheffing en de bijbehorende tarieven vastgesteld. Deze verandering treedt in werking op 20 november 2026.

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Met de nieuwe verordening worden tarieven aangepast voor het ophalen van afval, het wegbrengen naar de milieustraat en het gebruik van afvalzakken. Zo bedraagt de belasting per perceel per jaar 228,55 euro en zijn opdrukzakken beschikbaar vanaf 7,50 euro per tien stuks. Ook het omwisselen van een container kost voortaan eenmalig 68,07 euro.

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