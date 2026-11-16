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Sinterklaasintocht in Prinsenbeek krijgt vergunning

De Sinterklaasintocht in Prinsenbeek heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest vindt plaats op zondag 15 november 2026 op de Markt van Prinsenbeek, van half elf ’s ochtends tot één uur ’s middags.

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De vergunning maakt het mogelijk om het evenement officieel te organiseren. Tijdens de intocht zullen Sinterklaas en zijn Pieten feestelijk worden onthaald in het dorp. De Markt in Prinsenbeek wordt het centrale punt van de festiviteiten.

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