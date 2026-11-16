Verbouwing Bestuurscentrum Sint-Oedenrode gestart

De verbouwing van het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode is begonnen. Bouwhekken worden geplaatst en de eerste werkzaamheden gaan van start.

Gevonden voor jou

Het voorste deel van het Bestuurscentrum wordt toekomstbestendig gemaakt en verduurzaamd. Een belangrijke aanpassing is de nieuwe raadzaal, die straks plaats biedt aan 37 raadsleden. Dit deel van het gebouw is een rijksmonument, waardoor tijdens de verbouwing rekening wordt gehouden met de historische waarde.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een restauratiebedrijf dat ervaring heeft met monumentale panden. Daarnaast werken gespecialiseerde partners mee aan de elektra en installaties. Het bestuurscentrum blijft tijdens de verbouwing toegankelijk, met een tijdelijke entree en publieksbalie aan de Laan van Mariëndael.

Informatieavond voor omwonenden

De gemeente Meierijstad organiseert binnenkort een informatieavond voor omwonenden en genodigden. Tijdens deze bijeenkomst worden de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid toegelicht. Ook wordt de aannemer verder voorgesteld.

De verbouwing maakt deel uit van een bredere herontwikkeling van het complex. Terwijl het voorste gedeelte zijn huidige functie behoudt, krijgt het achterste deel op termijn een nieuwe bestemming, gericht op wonen en jeugdzorg.