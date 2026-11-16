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Voormalige boerderij in Ommel krijgt nieuwe bestemming
Een voormalige agrarische bedrijfslocatie in Ommel wordt herontwikkeld tot twee woningen. De gemeente Asten heeft hiervoor op 12 november een omgevingsvergunning verleend.
De locatie aan de Diesdonkerweg 7 en 7a krijgt een woonbestemming in de eerste fase van het plan. Het gaat om een buitenplanse activiteit, wat betekent dat het project niet binnen bestaande bestemmingsplannen past. Dit biedt ruimte voor maatwerk en nieuwe invullingen.
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