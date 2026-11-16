Tijdelijk parkeerverbod in Molenstraat Herpen door bouwproject

De gemeente Oss heeft besloten een tijdelijk parkeerverbod in te stellen in de Molenstraat in Herpen. Het verbod geldt ter hoogte van de huisnummers 2 tot en met 4 en 3 tot en met 9. Dit is nodig vanwege de sloop en bouw van een appartementencomplex. Het parkeerverbod blijft van kracht tot en met 31 juli 2028.

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Het parkeerverbod moet voorkomen dat geparkeerde auto's het bouwverkeer hinderen, wat gevaarlijke situaties kan opleveren. De gemeente Oss heeft aangegeven dat dit besluit geen parkeeroverlast veroorzaakt, omdat er in de directe omgeving weinig parkeerdruk is. Het verbod wordt zichtbaar gemaakt met verkeersborden.