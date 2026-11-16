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Exploitatievergunning voor horecabedrijf in Eersel

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor het exploiteren van een paracommercieel horecabedrijf aan Rosheuvel 14.

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Het gaat om Gilde St. Catharina en St. Barbara, dat vanaf 12 november officieel mag beginnen met de exploitatie. Een paracommercieel horecabedrijf betekent dat de horeca wordt geëxploiteerd door een organisatie zonder winstoogmerk, zoals een gilde of vereniging. De vergunning is verleend door de burgemeester van Eersel.

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