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Herstelbesluit woongebied Veldhoek in Eersel vastgesteld

De gemeenteraad van Eersel heeft een herstelbesluit genomen voor het omgevingsplan van woongebied Veldhoek. Dit besluit repareert onduidelijkheden in eerdere regels.

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Het herstelbesluit, genomen op 3 november 2026, volgt op een eerder vastgestelde wijziging van het omgevingsplan in januari. Bij nader onderzoek bleken twee regels in het plan niet duidelijk te zijn. De gewijzigde stukken zijn vanaf 17 november tot en met 29 december 2026 in te zien. Dit kan digitaal via de website van de Omgevingswet.

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