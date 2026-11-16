Woning met garage en carport gepland in Schijndel

In Schijndel is toestemming gegeven voor de bouw van een woning met garage en carport op kavel 4 van Grote Braeck. De vergunning werd op 12 november verleend.

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Naast de woning komt er ook een vergunningsvrije overkapping op het terrein. De locatie bevindt zich in het gebied Grote Braeck, dat bekendstaat om ruime kavels voor nieuwbouw. Het besluit is genomen door de gemeente Meierijstad.