Meierijstad weigert vuurwerkontheffingen voor categorie F2

De gemeente Meierijstad heeft besloten geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk uit categorie F2. Dit moet zorgen voor een veilige en handhaafbare jaarwisseling.

Gevonden voor jou

Het besluit volgt op de invoering van de Wet veilige jaarwisseling en het landelijke vuurwerkverbod voor categorie F2 en F3, dat sinds 1 augustus 2026 geldt. De burgemeester benadrukt dat aanvragen voor ontheffingen om redenen van openbare orde en veiligheid standaard worden afgewezen. Het beleid is bedoeld om de inzet van politie en andere diensten tijdens de jaarwisseling te richten op andere taken.