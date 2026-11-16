Advertentie
Omgevingsvergunning verleend voor opslag bij bouwterrein in Tilburg
De gemeente Tilburg heeft een omgevingsvergunning verleend voor opslag van spullen op een bouwterrein aan de Predikherenlaan. Dit is nodig voor buitenschilderwerk.
De vergunning heeft betrekking op het opslaan van roerende zaken. Roerende zaken zijn spullen die niet vastzitten, zoals bouwmaterialen. De opslag vindt plaats op het terrein aan de Predikherenlaan in Tilburg, dat wordt ingericht voor werkzaamheden aan de buitenkant van een gebouw.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie