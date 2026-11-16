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Vergunning verleend voor KadootjesMarkt in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de KadootjesMarkt op 13 december 2026. Het evenement vindt plaats op de Corridor, Eindhovenseweg en Markt.

Gevonden voor jou

Bij de KadootjesMarkt geldt een wegsleepregeling. Dit betekent dat voertuigen die hinder veroorzaken of verkeerd geparkeerd staan, kunnen worden verwijderd. Het besluit hiervoor is op 20 oktober 2026 genomen.

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