Valkenswaard verbiedt nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen

De gemeente Valkenswaard heeft een voorbereidingsbesluit genomen dat de bouw en het gebruik van bedrijfsverzamelgebouwen verbiedt. Dit besluit geldt per 16 november 2026 en is van toepassing op het hele grondgebied van de gemeente.

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Het besluit is bedoeld om schaarse bedrijfsruimte te behouden voor bedrijven met een grotere milieugebruiksruimte en specifieke vestigingsbehoefte. De gemeente wil hiermee ongewenste ontwikkelingen voorkomen, zoals leegstand en onduidelijk gebruik van bestaande bedrijfsunits. Vooral op de bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 is sprake van een sterke toename van initiatieven voor bedrijfsverzamelgebouwen, wat volgens de gemeente nadelige gevolgen heeft voor het vestigingsklimaat.