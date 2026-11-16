Nieuwe parkeerverordening Roosendaal vanaf 2027

De gemeente Roosendaal heeft een nieuwe parkeerverordening vastgesteld. Vanaf 1 januari 2027 gelden er aangepaste tarieven en regels voor parkeren en parkeervergunningen. De kosten voor parkeren en vergunningen variëren afhankelijk van de locatie en het type vergunning.

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De nieuwe parkeerverordening van Roosendaal bepaalt onder andere de tarieven voor parkeren en vergunningen in verschillende zones. In gebied A, met het hoge tarief, betaal je 2,96 euro per uur, terwijl in gebied B het tarief 2,34 euro per uur is. Een dagkaart voor betaald parkeren kost 15 euro. Voor bewonersvergunningen gelden tarieven tussen 90 en 150 euro per jaar, afhankelijk van de locatie. Bedrijfsvergunningen variëren van 360 tot 432 euro per jaar, en een maandvergunning kost 70 euro.

De kosten voor het aanbrengen en verwijderen van een wielklem zijn vastgesteld op 230 euro, terwijl de kosten voor het wegslepen van een voertuig 320 euro bedragen. De tarieven zijn te vinden in een bijlage bij de verordening, die ook de exacte gebieden en voorwaarden beschrijft.