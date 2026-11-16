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Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij Abdijlaan in Uden

Bij Abdijlaan 15 in Uden is een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ingesteld. De parkeerplaats is exclusief bestemd voor een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart en kenteken.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft de parkeerplaats aangewezen om een mindervalide bewoner te ondersteunen. De bewoner heeft geen eigen parkeergelegenheid en de afstand tussen de auto en de woning is een uitdaging. Het verkeersbesluit zorgt ervoor dat de bewoner dichtbij huis kan parkeren, wat bijdraagt aan een mobiel en actief leven. Verkeersbord E6 en een onderbord met kenteken worden geplaatst om dit mogelijk te maken.

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