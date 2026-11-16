Nieuwe visie zomerkermis Valkenswaard vastgesteld

De gemeenteraad van Valkenswaard heeft een nieuwe visie vastgesteld voor de zomerkermis. Het doel is om het evenement aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken. Inwoners en betrokkenen hebben meegedacht over verbeteringen, zoals meer muziek en spectaculairdere attracties. De eerste veranderingen worden vanaf 2027 verwacht.

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De zomerkermis in Valkenswaard krijgt een nieuwe koers. De gemeenteraad heeft een visie vastgesteld die moet zorgen voor een bruisend centrum en een gevarieerder aanbod. Het plan is gebaseerd op input van inwoners, horecaondernemers en kermisexploitanten. Een vragenlijst op het platform Ons Valkenswaard werd door 813 inwoners ingevuld.

Uit het onderzoek blijkt dat de kermis breed wordt gewaardeerd. Maar liefst 85 procent van de deelnemers vindt dat het evenement moet blijven en driekwart bezoekt de kermis jaarlijks. Vooral de sfeer, traditie en het samenzijn met familie en vrienden worden genoemd als belangrijke redenen.

Verbeteringen voor de zomerkermis

Toch zien inwoners ook kansen voor verbetering. Veel deelnemers willen een grotere kermis met meer live muziek, spectaculairdere attracties en extra entertainment. Daarnaast wordt betaalbaarheid en een betere verbinding met andere zomeractiviteiten als belangrijk ervaren. Het college heeft daarom gekozen voor een strategie die deze punten aanpakt.

De nieuwe visie richt zich op een kwalitatief goede kermis voor jong en oud. Het fundament wordt versterkt met een gevarieerder aanbod en meer samenwerking tussen horeca en exploitanten. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om het evenement grootschaliger te maken. Betaalbaarheid en toegankelijkheid blijven daarbij belangrijke uitgangspunten.

Toekomstplannen vanaf 2027

Vanaf 2027 wordt een zogeheten kermistafel ingericht. Hierin werken betrokken partijen samen om de organisatievorm en invulling verder te ontwikkelen. Er wordt ook gedacht aan een nieuwe naam, huisstijl en promotie. Vanaf 2028 volgt de uitvoering van de plannen, waarbij het aanbod en de samenwerking structureel worden verbeterd.