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Gilze en Rijen wijst dagen aan voor collectieve festiviteiten 2027

De gemeente Gilze en Rijen heeft de dagen voor collectieve festiviteiten in 2027 vastgesteld. Tijdens deze dagen mag tijdelijk meer geluid worden gemaakt dan normaal is toegestaan.

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Onder andere carnaval, koningsnacht, Koningsdag en diverse lokale evenementen zoals het Mollebosfist en de kermissen in Gilze en Rijen vallen onder de aangewezen dagen. Op deze momenten mogen de geluidsnormen met maximaal twintig decibel worden overschreden. Het besluit treedt de dag na bekendmaking ervan in werking.

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