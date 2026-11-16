De gemeente Altena ontvangt 2 miljoen euro vanuit het Rijk om de natuur en recreatie te verbeteren. Dit geld maakt deel uit van een investering van 49 miljoen euro in leefomgevingen rondom windenergieprojecten op zee.

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Op donderdag 12 november hebben bestuurders uit de regio een overeenkomst ondertekend voor gebiedsinvesteringen rondom het project ‘Net op Zee’-Nederwiek 3. Deze afspraken gaan over de verdeling en inzet van rijksgelden om de leefomgeving te verbeteren. De investeringen zijn gekoppeld aan de aanlanding van windenergie van zee.

Windenergie op zee speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Om deze stroom naar het vasteland te brengen, zijn kabels en converterstations nodig. Dit kan impact hebben op de leefomgeving van omwonenden.

49 miljoen euro voor regio's

Het Rijk investeert daarom niet alleen in de windparken zelf, maar ook in de leefbaarheid van de omliggende gebieden. In totaal is 49 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeenten in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Dit geld kan worden besteed aan projecten zoals meer groen, veilige fietsroutes en betere recreatiemogelijkheden.

Altena versterkt natuur en verbindingen

Wethouder Wendy van Ooijen ondertekende namens de gemeente Altena de overeenkomst in de Biesbosch. Altena ontvangt 2 miljoen euro uit de rijksmiddelen. Dit bedrag wordt ingezet om de natuur in de gemeente te versterken, recreatie te stimuleren en de verbindingen met de Biesbosch te verbeteren.

De investeringen maken deel uit van het bredere programma Gebiedsinvesteringen Net op Zee (GNoZ), waarmee het Rijk de leefbaarheid in regio’s rondom windparken op zee wil verbeteren.