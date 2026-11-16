Op dinsdag 24 november staat dagbesteding centraal tijdens het Alzheimer Café in Dommelen. Deskundigen Trinet Otten en Wendy Broere geven uitleg over de impact van dagbesteding op mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Gevonden voor jou

Mensen met dementie hebben vaak extra ondersteuning nodig. Dagbesteding kan hierbij helpen door hen activiteiten en sociale contacten te bieden. Tegelijk krijgen mantelzorgers zo even tijd voor zichzelf.

Tijdens het Alzheimer Café op dinsdag 24 november vertellen Trinet Otten van ’t Aangelag en Wendy Broere van de Wenshof meer over wat dagbesteding betekent en welke effecten het heeft op de betrokkenen. Het evenement vindt plaats in café zaal De Dommelstroom aan de Bergstraat 32 in Dommelen.

Programma

Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend. De toegang is gratis.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor iedereen die te maken heeft met dementie. Naast informatie en uitleg is er ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen.