De tuinkorven in Waalre worden donderdag 26 november weggehaald. Inwoners kunnen tot die tijd nog bladafval en snoeiafval inleveren. Na deze datum blijft het mogelijk om tuinafval via de groene container of de milieustraat kwijt te raken.

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De tuinkorven in Waalre zijn bedoeld voor het verzamelen van bladafval en snoeiafval. Dit afval wordt na inzameling gecomposteerd tot hoogwaardige compost. Een deel van het snoeiafval wordt daarnaast gebruikt voor de opwekking van duurzame energie.

Inwoners van Waalre kunnen hun tuinafval ook na 26 november kwijt via de groene afvalcontainer. Daarnaast is het mogelijk om gratis tuinafval naar de milieustraat te brengen. Op deze manier blijft het eenvoudig om van tuinafval af te komen.