De Lindse Blaos heeft in Leende het carnavalsseizoen geopend met een quiz en optredens van jonge artiesten. Het weekend stond in het teken van het 66-jarig jubileum van de vereniging. De activiteiten vonden plaats in De Schammert.

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Het openingsweekend begon op zaterdag met de eerste editie van de WatWitLind Pubquiz. Zestien teams deden mee aan tien quizrondes, geleid door de quizmasters Tom en Steven. Het team ‘Ja proost hè!’ behaalde de eerste plaats en vierde de overwinning tijdens een feestavond met DJ Jarr.

Op zondag stond het Jeugdtonpraotbal centraal. Twee jonge tonpraoters, dansgroepen, jeugdslagwerk en een blokfluitspeler traden op voor een volle zaal. Ook de jeugdraad en jeugdhoogheden van De Lindse Blaos waren aanwezig. De mini-bakband zorgde voor de muziek, terwijl presentator Tijn en veldwachter Lex de optredens begeleidden.

Feest gaat door

Na de laatste optredens op zondag zette DJ Lucas het feest voort. Het jubileumseizoen van De Lindse Blaos gaat verder met het jeugdprinsenbal en prinsenbal op zaterdagavond 2 januari 2027. Het evenement markeert een nieuwe mijlpaal voor de carnavalsvereniging in Leende.