De gemeente Heeze-Leende heeft meer tijd nodig voor het nieuwe speelbeleid. De geplande vaststelling in maart 2027 is niet haalbaar. Gesprekken met inwoners en het verzamelen van informatie duren langer dan verwacht. Het college noemt nog geen nieuwe datum.

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Het huidige speelbeleid in Heeze-Leende stamt uit 1999 en is volgens de gemeente sterk verouderd. Daarom wordt er gewerkt aan een volledig nieuw beleid. Uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van raadsfractie PRO blijkt dat de planning hiervoor vertraging oploopt.

In januari 2027 wil de gemeente bijeenkomsten organiseren in dorpshuizen en kernen van Heeze-Leende. Inwoners, waaronder kinderen, tieners en ouders, kunnen daar meedenken over speelplekken. Scholen, sociale media en jongerenwerk worden ingezet om zoveel mogelijk mensen te betrekken. Kinderen en jongeren kunnen hun ideeën ook visueel laten zien, bijvoorbeeld met tekeningen of 3D-beelden.

Focus op toegankelijkheid

Bij het nieuwe beleid kijkt de gemeente onder andere naar de spreiding van speelplekken, de bereikbaarheid en het gebruik ervan. Ook vergroening, sociale veiligheid en toegankelijkheid krijgen aandacht. Welke eisen verplicht worden, is nog niet vastgesteld.

Raadsfractie PRO pleit voor een bredere invulling van speelplekken, zodat ze geschikt zijn voor alle leeftijden. Denk aan voorzieningen zoals jeu-de-boulesbanen, buitenfitnessapparatuur en bankjes. Het college kiest echter voor een beperktere opzet, gericht op kinderen en jongeren van 0 tot 16 jaar. Ontmoeting tussen verschillende leeftijden krijgt wel aandacht, maar bewegen valt buiten het speelbeleid.

Inspectie en onderhoud

Een proef met een jeu-de-boulesbaan op een bestaande speelplek gaat voorlopig niet door. Het college wil eerst onderzoeken welke voorzieningen er al zijn, hoe deze worden gebruikt en hoe het onderhoud is geregeld. Dit moet voorkomen dat nieuwe voorzieningen straks niet aansluiten bij het beleid.

Totdat het nieuwe beleid is vastgesteld, inspecteert en onderhoudt de gemeente de bestaande speeltoestellen. Waar nodig worden toestellen vervangen. Wat de uitvoering van het nieuwe beleid gaat kosten, is nog niet bekend. Dat hangt af van de keuzes die nog worden gemaakt.