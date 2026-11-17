De jaarlijkse veulenkeuring in Gerwen heeft groen licht gekregen. Het evenement vindt plaats op 12 december op het Heuvelplein, de Schoolstraat en een deel van de Gerwenseweg in Nuenen.

Gevonden voor jou

Tussen negen uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags worden de mooiste veulens gekeurd tijdens het evenement. Het gaat om het gebied bij het Heuvelplein, de Schoolstraat en het wegdeel Heuvel, dat aansluit op de Gerwenseweg tussen de Moorvensedijk en Kerkakkers.