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Gemeente Best stelt nieuwe regels voor belasting onroerende zaken
De gemeenteraad van Best heeft besloten tot een nieuwe verordening voor de onroerendezaakbelastingen die vanaf 1 januari 2027 ingaat. Deze regels vervangen de huidige verordening van 2026.
Onder de naam onroerendezaakbelastingen worden belastingen geheven voor eigenaren en gebruikers van panden in Best. Daarbij gelden verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen. De nieuwe verordening bevat ook vrijstellingen, bijvoorbeeld voor natuurterreinen en begraafplaatsen. Belastingbedragen onder tien euro worden niet ingevorderd. De gemeente kan de regels aanpassen bij tariefsverlagingen of wijzigingen in landelijke wetgeving.
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