In Handel zijn twee boerderijen aan de Heereveldseweg omgezet naar woonbestemming. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft hiervoor toestemming verleend.

Gevonden voor jou

De locaties aan de Heereveldseweg 26a en 28 hadden een agrarische bedrijfsfunctie. Het college heeft besloten dat deze voortaan mogen worden gebruikt als woonhuizen. Dit betekent dat de regels van het omgevingsplan voor deze plekken zijn aangepast. Hiermee worden de boerderijen geschikt gemaakt als woningen.