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Bedrijfspand in Waalre mag verbouwd worden
De gemeente Waalre heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een bedrijfspand aan de Raadhuisstraat.
De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om het pand aan de Raadhuisstraat in Waalre aan te passen. Het gaat om een buitenplanse activiteit, wat betekent dat deze verbouwing afwijkt van het huidige bestemmingsplan. De vergunning is verleend na een standaard procedure.
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