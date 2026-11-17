Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben een vergunning verleend voor het vervangen van kozijnen aan de Strijenstraat in Rijen.

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Het besluit is op 13 november 2026 verzonden. De werkzaamheden vinden plaats op het adres Strijenstraat 12. Het vervangen van kozijnen kan bijvoorbeeld nodig zijn om het pand te verduurzamen of te moderniseren.