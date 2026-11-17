De gemeente Waalwijk heeft toestemming gegeven voor kamergewijze verhuur in een pand aan de Vuurdoornhof. Het gaat om maximaal vijf personen die hier mogen wonen.

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Het besluit werd op 12 november 2026 bekendgemaakt. De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Het pand aan de Vuurdoornhof wordt nu officieel geschikt voor deze vorm van verhuur.