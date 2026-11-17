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Weekmarkt Reusel verhuist naar de Markt
• Aangepast
Vanaf vrijdag 20 november 2026 verhuist de weekmarkt in Reusel naar de Markt.
De verhuizing van de weekmarkt maakt ruimte vrij op het Kerkplein voor de Winterfeesten. De kramen worden geplaatst op beide parkeerterreinen van de Markt. Dit betreft zowel het noordelijke deel als het zuidelijke deel bij de supermarkt.
Voor de veiligheid wordt de doorgaande weg tussen de twee marktpleinen afgesloten voor verkeer. Hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen wel gebruikmaken van deze route.
Evaluatie nieuwe opstelling
De komende periode wordt de nieuwe locatie van de weekmarkt geëvalueerd. Het is nog niet bekend of deze opstelling definitief wordt.
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