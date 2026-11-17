Wie in Cranendonck geldzorgen ervaart, kan vanaf nu een gratis hulpboekje ophalen. Daarin staat informatie over regelingen, ondersteuning en hulp bij geldzorgen.

Gevonden voor jou

Het boekje bevat informatie over extra inkomen, gratis hulp voor kinderen, boodschappen en spullen. Ook staat erin waar je terechtkunt bij financiële problemen of voor hulp bij het aanvragen van regelingen. Het richt zich op ondersteuning voor jezelf, je gezin of iemand in je omgeving.

Digitaal en op papier

Het boekje is digitaal beschikbaar en kan gratis worden opgehaald. Dit kan bij de camper 'Laat geen geld liggen', die de komende tijd op verschillende locaties te vinden is. Binnenkort zijn papieren exemplaren ook gratis verkrijgbaar bij het gemeentehuis.

Meer informatie over de camper en de locaties waar deze te vinden is, staat op de website van Geldfit. Het digitale boekje kan direct worden gelezen via deze link.