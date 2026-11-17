Op de Boksenberg zijn afgelopen winter bomen gekapt. Hierdoor zijn open plekken ontstaan waar nieuwe bomen, struiken en planten kunnen groeien. De natuur krijgt deels de kans om zichzelf te herstellen, terwijl op andere plekken jonge boompjes worden aangeplant. Langs een hulpdienstenroute wordt gewerkt aan een gevarieerder bos.

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Op de Boksenberg zijn afgelopen winter bomen verwijderd, waardoor er open plekken in het bos zijn ontstaan. Deze plekken bieden ruimte voor nieuwe bomen, struiken en planten. Veel soorten groeien vanzelf dankzij zaden die vanuit bestaande bomen en planten op de grond vallen.

Om de natuur een handje te helpen, wordt op bepaalde plekken de bodem open gemaakt. Dit zorgt ervoor dat zaden beter kunnen ontkiemen. Daarnaast worden jonge boompjes aangeplant van soorten die minder makkelijk vanzelf groeien, zoals zeeden, ratelpopulier en zoete kers. Ook zomereik en tamme kastanje worden aangeplant, omdat deze soorten vaak door reeën en wilde zwijnen worden opgegeten voordat ze goed kunnen groeien.

Veiligheid bij bosbranden

Langs een speciale route voor hulpdiensten, die door het gebied loopt, worden extra maatregelen genomen. Voorheen stonden hier veel naaldbomen die door hun hars snel kunnen branden. Deze bomen zijn verwijderd om de veiligheid te vergroten. Op hun plek worden loofbomen en struiken geplant.

Het doel is om een gevarieerd en sterker bos te creëren dat beter bestand is tegen de toekomst.