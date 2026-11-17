Het plaatsen van een rolsteiger aan de Prins Hendrikstraat in Eindhoven is goedgekeurd door de gemeente. Het besluit is op 13 november verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een tijdelijke vergunning voor het gebruik van openbare ruimte, specifiek voor het plaatsen van een rolsteiger. Deze vergunning valt onder de zogenoemde flitsvergunning, wat betekent dat het proces versneld is afgehandeld. Het adres waar de steiger komt, is Prins Hendrikstraat 16 in Eindhoven.