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Mobiele hoogwerker geplaatst op Mathildelaan in Eindhoven
Op de Mathildelaan in Eindhoven is toestemming gegeven voor het plaatsen van een mobiele hoogwerker.
De hoogwerker mag worden geplaatst op Mathildelaan 2A, midden in de stad. Het besluit is op 13 november 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders. De vergunning betreft het gebruik van openbare ruimte, waaronder bijvoorbeeld containers en steigers vallen.
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