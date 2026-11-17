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Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij woning in Liempde
In Liempde is besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te maken bij een woning aan de Dorpshof. Dit helpt de aanvrager, die aan alle voorwaarden voldoet, om dicht bij huis te parkeren.
De parkeerplaats wordt aangegeven met een verkeersbord en een onderbord waarop een kenteken staat. De vergunning voor deze parkeerplek is gekoppeld aan de geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart. Het besluit is genomen door de gemeente Boxtel na overleg met de politie.
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