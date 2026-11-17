De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een afhang aan een bijgebouw aan de Gemondseweg in Schijndel. Het besluit is op 12 november 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Een afhang is een overkapping die aan een bestaand gebouw wordt bevestigd. Het project vindt plaats op een locatie aan de Gemondseweg in Schijndel. Volgens de gemeente voldoet de geplande bouw aan de regels.