Vanaf vliegbasis Gilze-Rijen trainen F-35-gevechtsvliegtuigen van 16 tot en met 27 november. De Koninklijke Luchtmacht voert de oefening uit om de operationele inzetbaarheid en flexibiliteit te trainen.

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In de eerste week van de training, van 16 tot en met 22 november, vinden de vluchten uitsluitend overdag plaats. De laatste vlucht eindigt uiterlijk om 17.15 uur.

In de tweede week, van 23 tot en met 27 november, wordt er ook 's avonds gevlogen. De avondvluchten duren tot uiterlijk 23.15 uur.

Meer informatie Meer informatie over militaire vliegbewegingen en oefeningen vind je op de website van defensie.

