Deurne heeft de poule Brabantse Peeldorpen gewonnen in het NK Tegelwippen. In de poule Brabantse Peeldorpen maakten 59.898 tegels plaats voor groen.

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Deurne, Gemert-Bakel, Someren, Laarbeek en Asten hebben de afgelopen maanden deelgenomen aan het NK Tegelwippen. Deze gemeenten vormden samen de poule Brabantse Peeldorpen en gingen de uitdaging aan om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen.

Deurne eindigde als winnaar in de poule met 22.262 gewipte tegels. Gemert-Bakel behaalde de tweede plek en Someren werd derde. Het gezamenlijke resultaat van de vijf gemeenten is indrukwekkend: bijna 60.000 tegels zijn vervangen door planten, bloemen en gras.

Groen tegen hitte en wateroverlast

De actie draagt bij aan een groenere leefomgeving en heeft praktische voordelen. Het vervangen van tegels helpt om regenwater beter te laten wegzakken en biedt verkoeling op warme dagen. Dit maakt de omgeving beter bestand tegen extreme weersomstandigheden.

De poule Brabantse Peeldorpen heeft met deze gezamenlijke inspanning een belangrijke bijdrage geleverd aan duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het NK Tegelwippen stimuleert gemeenten en inwoners om samen te werken aan een groenere toekomst.