Jongeren in Sint-Michielsgestel zonder diploma op mbo niveau 2, havo of vwo kunnen hulp krijgen van het Doorstroompunt. Dit loket biedt begeleiding bij het zetten van een volgende stap, zoals terug naar school of het vinden van werk.

Gevonden voor jou

Het Doorstroompunt richt zich op jongeren tussen de 18 en 27 jaar die gestopt zijn met school zonder een zogenoemde startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo niveau 2, havo- of vwo-niveau. Dit diploma vergroot de kans op werk en een stabiele toekomst.

Voor jongeren die vastlopen, biedt het Doorstroompunt begeleiding op maat. Doorstroomcoaches kijken samen met hen naar hun situatie, talenten en mogelijkheden. Afhankelijk van de wensen kan de begeleiding gericht zijn op terugkeer naar school, het vinden van werk of het ontdekken van een geschikte richting.

Scholen melden verzuim

Scholen zijn verplicht om verzuim en uitschrijving van studenten te melden. Op basis daarvan kan een doorstroomcoach contact opnemen met de jongere. Dit gebeurt via verschillende kanalen, zoals een brief, telefoontje, WhatsApp-bericht of zelfs een huisbezoek.

Het Doorstroompunt is niet alleen toegankelijk voor jongeren zelf, maar ook voor ouders, verzorgers en organisaties die hulp willen inschakelen. Zij kunnen contact opnemen via [email protected] of telefonisch via 073-5531600.