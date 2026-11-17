De gemeente Sint-Michielsgestel waarschuwt voor verkopers die aan de deur komen met aanbiedingen voor verduurzamingsproducten. Deze bedrijven zeggen soms onterecht dat ze namens de gemeente werken. De gemeente benadrukt dat ze niet samenwerkt met commerciële verkopers.

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Inwoners van Sint-Michielsgestel krijgen regelmatig te maken met verkopers die producten zoals warmtepompen, zonnepanelen of isolatie aanbieden. Soms doen deze verkopers alsof ze samenwerken met de gemeente of namens de gemeente komen. De gemeente geeft aan dat dit niet klopt en dat ze dergelijke bedrijven niet langs de deuren stuurt.

Om ongewenste verkoop aan de deur te voorkomen, kunnen inwoners gratis een Niet-aan-de-deur-sticker ophalen bij het gemeentehuis. Er zijn twee varianten beschikbaar: één waarmee zowel verkopers als collectanten worden geweerd, en één waarmee alleen verkopers worden geweerd.

Let op bij twijfel

De gemeente adviseert om voorzichtig te zijn bij onbekende bezoekers. Laat niemand zomaar binnen en deel geen persoonlijke of financiële gegevens. Als een verkoper beweert namens de gemeente te komen, controleer dit dan eerst bij de gemeente zelf.

Voelt een situatie onveilig of word je geïntimideerd? Sluit dan de deur en neem contact op met de politie. Bij direct gevaar kun je 112 bellen.