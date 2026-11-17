De gemeenteraad van Nuenen heeft op 5 november de begroting voor 2027 vastgesteld. De inkomsten en uitgaven zijn in balans, met een begroting van 77,3 miljoen euro aan inkomsten en 76,9 miljoen euro aan uitgaven. Ook wordt gewerkt aan grote projecten zoals de renovaties van sporthal de Hongerman en het Klooster.

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De gemeenteraad van Nuenen heeft de programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 goedgekeurd. De begroting is structureel sluitend, wat betekent dat de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Voor 2027 zijn de inkomsten geraamd op 77,3 miljoen euro en de uitgaven op 76,9 miljoen euro.

Voor 2027 betalen inwoners gemiddeld 567 euro onroerendezaakbelasting, 362 euro afvalstoffenheffing en 165 euro rioolheffing. De afvalstoffenheffing is gebaseerd op onder andere acht ledigingen van de restafvalcontainer en zeven van de gft-container.

Focus op stabiliteit en projecten

De begroting voor 2027 is beleidsarm, mede vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026. Toch staan er verschillende projecten op de planning. De renovaties van sporthal de Hongerman en het Klooster worden afgerond. Daarnaast blijft woningbouw een belangrijk aandachtspunt, net als de aanpak van netcongestie, een probleem met het elektriciteitsnetwerk.

Op sociaal vlak wil de gemeente de maatschappelijke weerbaarheid versterken. Het doel is om samen met inwoners te zorgen voor een betere verbinding in de buurt. Ook wil de gemeente zichtbaar en benaderbaar blijven voor inwoners en ondernemers.

Toekomstvisie 2050

Verder werkt Nuenen aan een Toekomstvisie 2050. Dit plan moet in de loop van 2027 duidelijk maken hoe de gemeente haar middelen en mensen inzet om de lange termijn doelen te behalen. Dit alles gebeurt met behoud van een financieel gezonde situatie.