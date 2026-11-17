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Stroomstoring in Kaatsheuvel door graafwerkzaamheden
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De stroomstoring in Kaatsheuvel is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds kwart voor twaalf zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door graafschade en eindigde om tien over één vanmiddag.
De storing in Kaatsheuvel, een kern binnen de gemeente Loon op Zand, begon om kwart voor twaalf. Minder dan 25 adressen hadden tijdelijk geen stroom. De oorzaak was een beschadigde kabel door graafwerkzaamheden.
De netbeheerder heeft de storing opgelost om tien over één vanmiddag, eerder dan de verwachte eindtijd van half drie. Het betrof een deel van postcodegebied 5171.
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