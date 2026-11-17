De gemeente Boxtel waarschuwt voor commerciële verkopers die aan de deur komen met aanbiedingen voor verduurzaming, zoals warmtepompen en zonnepanelen. Zij zeggen soms dat ze namens de gemeente werken, maar dat klopt niet.

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De gemeente Boxtel krijgt regelmatig meldingen van inwoners over verkopers die aan de deur komen. Deze verkopers bieden producten aan zoals thuisbatterijen, isolatie en andere verduurzamingsmaatregelen. Volgens de gemeente werken zij niet samen met commerciële bedrijven en sturen zij geen verkopers langs.

Om te voorkomen dat verkopers aanbellen, kun je een gratis sticker ophalen bij het gemeentehuis. Deze zogenoemde Niet-aan-de-deur-sticker maakt duidelijk dat commerciële verkopers niet welkom zijn. Er zijn twee varianten beschikbaar: één die zowel verkoop als collectes weigert, en één die alleen verkoop weigert maar collectes toestaat.

Wees alert bij twijfel

De gemeente adviseert om voorzichtig te zijn als je twijfelt aan het verhaal van een verkoper. Deel geen persoonlijke gegevens of bankinformatie voordat je zeker weet dat de informatie klopt. Bij problemen met ongewenste verkoop kan een melding worden gedaan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Als je je onveilig voelt door een verkoper, sluit dan de deur en neem contact op met de politie. Bij spoed kun je 112 bellen.