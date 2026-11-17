Wie in Oss feestverlichting wil ophangen in de openbare ruimte, mag dat doen van 7 december 2026 tot en met 6 januari 2027. Daar is alleen veilige laagspanning van 12 tot 48 volt toegestaan. De gemeente geeft ook tips voor veilige verlichting, zoals CE-goedgekeurde lampjes en het controleren van snoeren.

Gevonden voor jou

De feestdagen staan voor de deur en Oss maakt zich op voor een sfeervolle periode. Bewoners kunnen vanaf 7 december feestverlichting ophangen, maar er zijn duidelijke regels om de veiligheid te waarborgen.

Zo is het belangrijk om verlichting te gebruiken die CE-goedgekeurd is. Controleer daarnaast altijd de snoeren en stekkers op beschadigingen. Buitenverlichting moet waterdicht zijn en geschikt voor gebruik buitenshuis. Ook moet de verlichting stevig en veilig worden bevestigd.

Regels voor openbare ruimte

In de openbare ruimte gelden aanvullende eisen. De verlichting mag alleen werken op veilige laagspanning van 12 tot 48 volt. Dit helpt om risico’s te voorkomen en zorgt ervoor dat iedereen veilig van de feestelijke sfeer kan genieten.

De periode waarin feestverlichting is toegestaan loopt tot en met 6 januari 2027. Buiten deze periode mag er geen verlichting worden opgehangen in de openbare ruimte.

Met deze maatregelen wil Oss zorgen voor een gezellige én veilige omgeving tijdens de feestdagen.