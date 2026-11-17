Maandag 23 november starten werkzaamheden aan de kruising Groeneweg-Schmitzstraat in Veen. De verharding wordt vernieuwd en markeringen worden aangebracht voor meer verkeersveiligheid. De klus duurt tot vrijdag 27 november, afhankelijk van het weer.

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In Veen wordt vanaf maandag 23 november gewerkt aan de kruising van de Groeneweg en de Schmitzstraat. De verharding op deze kruising wordt opgebroken en opnieuw aangebracht. Daarnaast komen er nieuwe markeringen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een grond- en straatwerkbedrijf. De planning is dat de klus op vrijdag 27 november wordt afgerond. Dit is echter afhankelijk van de weersomstandigheden.

De gemeente Altena voert het project uit om de veiligheid op deze kruising te vergroten. Meer informatie over de werkzaamheden is beschikbaar via de gemeente.