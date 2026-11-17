De gemeenteraad van Altena organiseert op 24 november een Politiek Podium en Altenaronde in Almkerk. Op 8 december volgt een dorpsbezoek met inloopavond in Babyloniënbroek.

Gevonden voor jou

Op 24 november kunnen inwoners en organisaties hun ideeën, vragen of plannen delen met de gemeenteraad van Altena. Dit kan tijdens het Politiek Podium, dat plaatsvindt tussen zeven en half acht 's avonds in het gemeentehuis in Almkerk. Aansluitend start om half acht de Altenaronde, waar raadsleden informatie krijgen over verschillende onderwerpen en raadsvoorstellen. Ook hier is ruimte voor inspraak van inwoners en andere belanghebbenden.

Op 8 december brengt de raad een bezoek aan Babyloniënbroek. Overdag gaan raadsleden in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties uit het dorp. 's Avonds is er een inloopmoment, waar bewoners onderwerpen kunnen bespreken met de gemeenteraad. Dit vindt plaats tussen zeven en half acht in Babyloniënbroek.

Komende vergaderingen

Naast deze bijeenkomsten staan er nog andere vergaderingen gepland. Op 1 december is er de Altenatafel en op 15 december een raadsvergadering.

Voor meer informatie over de gemeenteraad, zoals vergaderdata of inspraakmogelijkheden, kunnen inwoners terecht op de website van de gemeente Altena.