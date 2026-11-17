FC Tilburg VR1 heeft zondag een nederlaag geleden tegen Nuenen. Na een sterke eerste helft en een voorsprong van 1-0, trok Nuenen in de slotfase de wedstrijd naar zich toe: 1-2.

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De vrouwen van FC Tilburg begonnen goed aan de wedstrijd. De ploeg speelde verzorgd voetbal en zette Nuenen vroeg onder druk. Dit leverde al in de zevende minuut resultaat op, toen Nora Moggré de score opende en FC Tilburg op een verdiende voorsprong zette.

Ook in de rest van de eerste helft bleef FC Tilburg overtuigend spelen. De ploeg straalde uit vastberaden te zijn om de eerste overwinning van het seizoen te behalen. Met een 1-0 voorsprong ging de thuisploeg de rust in, een stand die het spelbeeld goed weerspiegelde.

Ommezwaai na rust

Na de pauze kreeg Nuenen meer grip op de wedstrijd. FC Tilburg had moeite om oplossingen te vinden en de bezoekers kwamen in de 58e minuut op gelijke hoogte. Ondanks hard werken bleef FC Tilburg lange tijd uitzicht houden op een punt, maar in de 88e minuut maakte Nuenen de beslissende 1-2.

De nederlaag is een teleurstelling voor FC Tilburg, dat nog altijd wacht op de eerste overwinning van het seizoen. De sterke eerste helft biedt echter aanknopingspunten voor de komende wedstrijden.

Belangrijke wedstrijd tegen Zaandijk

Komende zondag speelt FC Tilburg VR1 tegen Zaandijk VR1, de nummer tien van de ranglijst. Het verschil bedraagt vijf punten en bij een goed resultaat kan FC Tilburg weer aansluiting vinden. De wedstrijd begint om twaalf uur op Sportpark Schanszicht.