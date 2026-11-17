In Bergen op Zoom zijn deelscootmobielen geïntroduceerd bij twee wooncomplexen. Bewoners kunnen de voertuigen reserveren voor bijvoorbeeld boodschappen of een bezoek. Binnenkort worden de scootmobielen op meer locaties geplaatst.

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De deelscootmobielen zijn bedoeld voor mensen die een scootmobiel nodig hebben om zelfstandig op pad te gaan. In plaats van een eigen voertuig delen bewoners de scootmobielen met medebewoners van hun wooncomplex. De voertuigen kunnen worden gereserveerd en zijn beschikbaar voor bijvoorbeeld afspraken, boodschappen of familiebezoek.

Deze aanpak moet ook een oplossing bieden voor de beperkte stallingsruimte in wooncomplexen. Uit onderzoek blijkt dat veel scootmobielen slechts enkele keren per week worden gebruikt. Door het delen van voertuigen wil de gemeente Bergen op Zoom ervoor zorgen dat iedereen die een scootmobiel nodig heeft, er een kan gebruiken.

Eerste locaties bekend

De wooncomplexen aan de Plejadenlaan en Ansjovislaan zijn de eerste plekken waar de deelscootmobielen beschikbaar zijn. Binnenkort worden de voertuigen ook geplaatst bij andere locaties waar onvoldoende ruimte is om individuele scootmobielen te stallen.

De gemeente hoopt dat het delen van scootmobielen bewoners meer flexibiliteit biedt en tegelijkertijd ruimteproblemen in de stallingen oplost.